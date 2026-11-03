Мособлдума проведет публичные слушания по проекту бюджета на 2027–2029 годы

Мособлдума 11 ноября 2026 года в 14:00 обсудит на публичных слушаниях проекты областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Публичные слушания пройдут в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, д. 7, 5-й этаж, зал № 1. Проекты бюджетов опубликованы на сайте Мособлдумы: https://www.mosoblduma.ru/Zakoni/Bjudzhet_Moskovskoj_oblasti/2027-god.

После регистрации участников и объявления регламента прозвучат основной доклад и доклады участников. Затем проект итогового документа обсудят в формате вопросов и ответов.

В слушаниях примут участие жители региона, представители правительства Московской области, Контрольно-счетной палаты, территориального фонда обязательного медицинского страхования, городских округов и общественных организаций Подмосковья.

Бюджет для граждан и аналитические материалы по проекту размещены на портале «Открытый бюджет Московской области»: https://budget.mosreg.ru/byudzhet-dlya-grazhdan/proekt-zakona-o-byudzhete-moskovskoj-oblasti/#tab-id-13.

Предварительная регистрация продлится до 18:00 9 ноября. Для входа в здание необходимы регистрация и паспорт гражданина Российской Федерации. Контакт организаторов по вопросам областного бюджета: info@mosoblduma.ru.

Во время слушаний будет работать горячая линия: +7 (495) 988-65-65, +7 (495) 988-66-00, добавочные 16-104/16-105.

Онлайн-трансляция начнется 11 ноября в 14:00 в группе VK и на официальном сайте Мособлдумы. Заявки на аккредитацию СМИ принимают по электронной почте pressamod@yandex.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность совместной работы с Мособлдумой. Глава региона отметил необходимость проактивных действий.

«Хотел поблагодарить за заметную лепту в трансформацию ряда поправок в законы, которые были поддержаны. Они имеют принципиально важное значение. Мы и дальше будем предлагать инициативы. Здесь нам нужна профессиональная кропотливая и внимательная работа нашего депутатского корпуса. У нас большое и значимое представительство как в верхней, так и в нижней палате парламента», — сказал Воробьев.