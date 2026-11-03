Норвегия отказалась играть с Россией на чемпионате мира по хоккею 2027 года

Сборная Норвегии не выйдет на матч против российской команды на чемпионате мира 2027 года в Германии. Об отказе 2 ноября объявила пресс-служба Норвежского хоккейного союза, сообщает газета «Известия» .

Союз объяснил решение текущей ситуацией и рисками для безопасности игроков, тренерского штаба и их семей. Остальные матчи команда проведет в обычном режиме.

«Норвежская хоккейная ассоциация решила, что, исходя из текущей ситуации и имеющейся информации, Норвегия не будет играть против России на чемпионате мира 2027 года», — сообщила пресс-служба союза.

Организация также подтвердила, что выступает против участия российских команд в международных соревнованиях, пока продолжается конфликт на Украине.

30 октября Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к международным турнирам начиная с текущего сезона. Суд оставил федерации право определить статус спортсменов на соревнованиях. Федерация хоккея России и Российский футбольный союз поддержали решение, а представители федерации хоккея Чехии раскритиковали позицию арбитража.

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