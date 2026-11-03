Лекарства с истекшим сроком годности могут не только терять эффективность, но и становиться опасными, предупредила фармацевт Элизангела Мотта в беседе с Metropoles, сообщает «Царьград» .

Мотта пояснила, что после окончания срока годности нельзя быть уверенным в сохранении нужной концентрации и стабильности активных компонентов препарата.

«С истечением срока годности теряется уверенность в том, что активные компоненты сохранят необходимую концентрацию и стабильность. Химические процессы в таблетках могут снизить их терапевтическое действие. <…> Неверно полагать, что просроченное лекарство лишь уменьшает свою эффективность», — объяснила Мотта.

Неправильное хранение может сделать опасными и препараты, срок годности которых еще не истек. Специалист рекомендовала регулярно проверять лекарства на признаки разложения: изменение цвета и запаха. По ее словам, не следует принимать размягченные таблетки или жидкости, которые начали разделяться на слои.

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