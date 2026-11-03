Агробизнес Подмосковья приглашают на форум «Сделано в России»

Представителей агробизнеса Московской области и специалистов по внешнеэкономической деятельности приглашают на Международный экспортный форум «Сделано в России». Он пройдет 16 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Международный экспортный форум «Сделано в России» открыт для представителей малого, среднего и крупного агробизнеса Подмосковья, а также специалистов по внешнеэкономической деятельности. Деловую миссию региональных предприятий организуют в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Программа посвящена развитию внешнеэкономической деятельности, адаптации бизнеса к глобальным вызовам, поиску новых рынков сбыта и выстраиванию логистических и торговых цепочек. Особое внимание уделят прямым контактам с зарубежными покупателями и практическим стратегиям выхода на рынки Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.

В интерактивной выставочной зоне представят разработки российских компаний в промышленности, IT, робототехнике, медицине и агротехнологиях. Участники смогут оценить решения, готовые к масштабированию на внешних рынках, и обменяться опытом с лидерами экспортного сектора.

Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Заявку необходимо подать на официальном сайте форума до 6 ноября включительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.