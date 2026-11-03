В Раменском 5 ноября возможны плановые отключения электричества

«Мособлэнерго» планирует технические работы в пяти населенных пунктах Раменского муниципального округа 5 ноября 2026 года. Электричество могут отключать с 08:00 до 17:00 для безопасного проведения работ и повышения надежности электроснабжения, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

5 ноября с 08:00 до 17:00 в Раменском муниципальном округе возможны плановые отключения электричества на объектах «Мособлэнерго». Работы затронут следующие адреса.

В деревне Поповка запланирован демонтаж опор: улицы Центральная, Садовая, Заозерная, Серебряная, Лесная, С. Белокурова, А. Парусникова, С. Радонежского, 2-я Запрудная, Заречная, Рыбхозное шоссе, 1-й и 2-й Светлые переулки, СНТ «Спутник».

Демонтаж опор также пройдет в поселке Гжелка на улицах 2-я Рыбхозная, Запрудная и Центральная, а также в деревне Старково на улицах Колхозная, Громова, Саршала Жукова, Кожедуба, Чурилина, Илюшина, Чкалова, Балтийская, Лесная, Абрикосовая, Рыбхозная, Гагарина и в СНТ «Малиновка».

В поселке Быково реконструируют трансформаторную подстанцию. Отключения возможны на улицах Верхняя, Аптекарская, Долевая, Праволинейная, Советская, Театральная и в Полевом переулке.

В деревне Вялки проведут капитальный ремонт. В список отключений вошли улицы Кооперативная, Изумрудная, Новослободская, Прудовая и Новослободский тупик.

Вопросы об отключениях и качестве электроснабжения можно задать по телефону горячей линии «Мособлэнерго» +7 (495) 995-00-99. Информация о плановых отключениях также публикуется в канале компании в MAX: https://max.ru/mosoblenergo24.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.