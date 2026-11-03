Тем, кто выйдет на работу 4 ноября, Трудовой кодекс гарантирует оплату не менее чем в двойном размере. Но есть нюанс: если отношения оформлены не трудовым, а гражданско-правовым договором, повышенная оплата становится предметом договоренности, а не обязанностью. Об этом РИАМО рассказала главный юрист платформы для поиска подработки «Наймикс» Яна Маз.

День народного единства 4 ноября — нерабочий праздничный день, и для тех, кто все же выйдет на смену, Трудовой кодекс предусматривает повышенную оплату. Как пояснила Маз, минимальная планка — двойной размер, но конкретный расчет зависит от системы оплаты.

«При сдельной оплате работа в праздничный день оплачивается не менее чем по двойным сдельным расценкам, а при оплате по дневным или часовым ставкам — не менее двойной ставки. Сотрудники, получающие оклад, могут рассчитывать на получение не менее двойной ставки сверх оклада, если в расчетном месяце отработали свою стандартную норму часов», — пояснила эксперт.

Есть и нюанс с ночными сменами. Если смена началась 3 ноября и закончилась после полуночи, двойной размер применяется только к часам, фактически отработанным 4 ноября.

Вместо двойной оплаты сотрудник вправе выбрать другой день отдыха. В этом случае праздничный день оплачивается в одинарном размере, а отгул не подлежит оплате.

Самое важное — граница действия нормы.

«Все описанное выше относится исключительно к трудовым отношениям между работником и работодателем. На самозанятых и исполнителей в статусе ИП нормы Трудового кодекса не распространяются: с ними заключается гражданско-правовой договор, и повышенная оплата за оказание услуг или выполнение работ в праздничный день является собственной инициативой исполнителя», — подчеркнула Маз.

Это значит, что курьер на платформе, дизайнер на фрилансе или мастер по договору ГПХ не могут требовать двойной тариф 4 ноября — только договариваться о стоимости заранее. При этом, как напомнила юрист, стоимость своих услуг в праздничный день можно самостоятельно согласовать с заказчиком.

При этом важно понимать: если с человеком заключен именно трудовой договор, все гарантии ТК действуют независимо от того, есть ли у него статус самозанятого или ИП. Ограничение касается только гражданско-правовых отношений.

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