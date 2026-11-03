Фехтовальщики Солнечногорска выиграли две бронзы на турнире памяти Пахомова

Юрий Соколов и Егор Степанов из Солнечногорска стали бронзовыми призерами турнира по фехтованию на рапирах памяти Валерия Пахомова. Соревнования прошли 31 октября и 1 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Поварово» имени Б. П. Михайлова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир собрал 160 спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет из Москвы, Московской области, Твери и Владимира. Юрий Соколов занял третье место в категории участников 2011–2014 годов рождения, Егор Степанов — в категории 2015 года рождения и младше.

Поединки проходили с электронной системой фиксации уколов: катушка подключалась к костюмам и оружию спортсменов. За двухминутный раунд участникам нужно было нанести сопернику до четырех результативных уколов.

«Турнир памяти Валерия Пахомова — это дань уважения человеку, который посвятил жизнь спорту и воспитанию молодежи», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Она поздравила призеров и пожелала участникам новых побед, ярких поединков и успехов в фехтовании.

Турнир проводят ежегодно. В биографической части сообщения администрации фехтовальщик назван Василием Пахомовым. Он был воспитанником школы недалеко от поселка Андреевка, выступал за сборную СССР, становился призером отечественных и международных соревнований. Получил звание заслуженного мастера спорта, работал тренером и трагически погиб в ДТП.

Каналы в МАКС: «Солнечногорск.Главное» и главы округа Константина Михалькова.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.