В Орехово-Зуеве завершают капремонт спортшколы «Феникс»

Капремонт спортивной школы «Феникс» в Орехово-Зуевском округе планируют завершить до конца 2026 года. Готовность объекта превышает 86%, сообщает пресс-служба отделения «Единой России» Московской области.

Спортшколу «Феникс» ремонтируют по Народной программе «Единой России». Ежедневно на объекте работают около 60 строителей. Отделка вышла на финальную стадию, начинается монтаж оборудования для залов, в том числе колец с электроподъемниками.

После реконструкции бассейн сможет работать круглый год. Здесь обустроят две чаши, установят системы фильтрации, очистки и подогрева воды, обновят раздевалки и душевые. В ближайшее время начнут поставлять инвентарь, включая бросковые кольца, боксерские ринги и груши.

Качество работ проверили секретарь местного отделения «Единой России», депутат Госдумы Геннадий Панин, директор школы Алексей Чуков и родители воспитанников. Реконструкция находится под постоянным партийным и родительским контролем.

«Подрядчик заверяет, что до конца ноября закончит основные работы в обоих зданиях и приведет в порядок территорию», — отметил Геннадий Панин.

Алексей Чуков сообщил, что родители довольны проделанной работой. По его словам, в школе занимается много ребят, многие добиваются высоких результатов, а включение в программу капремонта стало новым шагом для спортсменов.

«Феникс» работает с 1960-х годов. Спортзал построили в 1969 году, корпус с бассейном — в 1985-м. Здесь воспитали шесть мастеров спорта и 11 кандидатов в мастера спорта.

По Народной программе в округе также строят пристройку к «Ликино-Дулевскому лицею» на 550 мест и обновляют городской парк в Орехово-Зуеве, которому более 100 лет.

За пять лет по программе в Подмосковье построили 113 спортивных объектов, доля жителей, регулярно занимающихся спортом, выросла на 30%. В новую Народную программу на ближайшие пять лет планируют включить строительство еще более 50 спортивных комплексов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.