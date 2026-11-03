Подмосковные хирурги восстановили девочке три связки колена за одну операцию

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства прооперировали юную пациентку, которая повредила колено во время катания на водных лыжах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Девочка травмировала коленный сустав, пытаясь удержать равновесие на одной ноге во время катания на водных лыжах. Обследование выявило разрывы трех связок — передней и задней крестообразных, а также внутренней боковой. Повреждения фактически лишили сустав стабильности. Пациентку госпитализировали в Московский областной центр охраны материнства и детства для сложного хирургического вмешательства.

«Мы выполнили реконструкцию сразу четырех связочных структур в рамках одной операции. Это сложное высокотехнологичное вмешательство, требующее тщательного планирования и большого хирургического опыта. Впереди у пациентки восстановление и возвращение к активной жизни», — рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин.

Девочке назначили индивидуальную программу реабилитации. При строгом соблюдении рекомендаций врачей она сможет вернуться к полноценной активности через 6–8 месяцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.