В Люберцах открыли зал дзюдо в поселке Мирный

Новый зал дзюдо открылся 2 ноября в школе № 51 имени Гая Ильича Северина в поселке Мирный городского округа Люберцы. Юные жители смогут бесплатно тренироваться рядом с домом под руководством опытных тренеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Зал создали при поддержке администрации городского округа Люберцы, спортивной школы олимпийского резерва «Союз» и Люберецкой федерации дзюдо. Проект реализовали в рамках партийного проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия».

«Новый зал — это не просто место для тренировок, а возможность воспитывать силу характера, дисциплину и волю к победе. Уверены, здесь вырастет не одно поколение талантливых спортсменов!» — отметил руководитель комитета по физической культуре и спорту городского округа Люберцы Владимир Сурков.

На открытии воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Союз» представили показательные выступления. Начинающие спортсмены прошли торжественное посвящение в «союзовцы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.