Российские технологические разработки вызывают интерес за рубежом, но до масштабного экспорта доходят немногие: компаниям мешает отсутствие сервисного сопровождения и слабое изучение рынка, рассказал РИАМО заместитель председателя совета ТПП РФ по внешнеэкономической деятельности Сурен Варданян в рамках форума «Международный день торговли — 2026».

Ветеринарные технологии стали одним из наиболее востребованных направлений российского высокотехнологичного экспорта. Как отмечает эксперт, особый интерес к таким решениям проявляют страны Азии и Африки, где есть реальная потребность в подобных продуктах и заинтересованность в сотрудничестве с российскими производителями. Помимо ветеринарии, спросом пользуются биотехнологии, транспортные и сервисные решения, беспилотные системы, медицина и агропром.

Однако главным препятствием для масштабирования экспорта становится отсутствие развитой системы сопровождения продукции. Малые и средние предприятия, которые нередко выступают источником наиболее интересных инноваций, не всегда могут самостоятельно организовать обслуживание своих решений за рубежом. Для ветеринарных технологий это особенно критично: покупателю нужен не просто прибор или препарат, а постоянная сервисная поддержка, обучение персонала и гарантия поставок расходников.

По мнению Варданяна, здесь необходима кооперация с крупным бизнесом, способным взять на себя часть этих задач, а также развитие государственных механизмов поддержки. Перспективным инструментом эксперт считает модель, при которой крупные корпорации привлекают небольшие технологические компании к работе над собственными проектами, а затем помогают внедрять их разработки на своих площадках.

Инвестиционное планирование

Отдельное значение имеет качество инвестиционного планирования. По словам эксперта, одна из распространенных ошибок стартапов — недостаточное изучение рынка и отсутствие объективной оценки экономического потенциала продукта. Даже технически интересная разработка в ветеринарии не обязательно окажется востребованной, если аналогичные решения уже существуют и предлагают более выгодное соотношение затрат и результата.

Варданян также обращает внимание на необходимость более гибкого подхода к оценке результатов инновационной деятельности. По его мнению, не каждый стартап способен оправдать ожидания инвесторов, а вероятность неудачи должна учитываться при распределении средств. Отсутствие так называемого права на ошибку может ограничивать развитие перспективных направлений, поскольку технологические решения нередко появляются в результате нескольких параллельных экспериментов.

Важную роль играет и долгосрочное прогнозирование: меры поддержки должны учитывать приоритеты развития отраслей, доступные финансовые ресурсы и ожидаемый экономический эффект. В конечном счете перспективы российских ветеринарных и других технологических компаний за рубежом будут зависеть не только от качества разработок, но и от способности выстраивать вокруг них устойчивую деловую инфраструктуру. Кооперация малого и крупного бизнеса, продуманная система поддержки и готовность работать с долгосрочными проектами могут стать условиями превращения отдельных инновационных решений в полноценные экспортные продукты, резюмировал Варданян.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.