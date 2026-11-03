Диетолог Богданова рассказала о пользе топинамбура

Диетолог Зоя Богданова назвала полезные свойства топинамбура и объяснила его отличие от картофеля. Он содержит инулин, который, по ее словам, снижает уровень глюкозы в крови.

По словам Богдановой, инулин и клетчатка в топинамбуре питают полезные кишечные бактерии и улучшают пищеварение. Диетолог считает, что продукт можно употреблять как поддержку при диабете, а также как источник витаминов и минералов.

«Калий и магний, которые содержит топинамбур, очень сильно помогает регулировать артериальное давление, укрепляет сердечную мышцу, причем безопасно. Также укрепляется иммунитет. Топинамбур содержит и витамин С, витамин группы В, что очень хорошо для нервной системы», — объяснила Зоя Богданова в эфире радио Sputnik.

По мнению специалиста, суточная норма топинамбура составляет 100-150 граммов. При этом сироп из него она не считает полезным: в нем нет клетчатки, а углеводы быстро всасываются в кровь. При диабете, инсулинорезистентности, ожирении и метаболическом синдроме Богданова рекомендовала посоветоваться с врачом.

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