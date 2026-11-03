Стратегия включает в себя укрепление общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного многообразия. Этот год сбыл заполнен значимой системной работой и продемонстрировал впечатляющие результаты.

Президент на заседании совета по межнациональным отношениям в Кремле отметил, что граждане страны в Год единства народов России обращались к своей истории, выстраивали будущее.

Также российский лидер назвал общие ценности для всех россиян. По его словам, это любовь к семье и Родине, честность, забота о родителях.

Мероприятия в рамках Года народного единства укрепили связи между народами страны. Президент поручил продолжить начатые в этот год инициативы.

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