Путин рассказал, как Год единства укрепил российское общество
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Год единства народов России является живой иллюстрацией новой стратегии государственной национальной политики, сообщает РИА Новости.
Стратегия включает в себя укрепление общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного многообразия. Этот год сбыл заполнен значимой системной работой и продемонстрировал впечатляющие результаты.
Президент на заседании совета по межнациональным отношениям в Кремле отметил, что граждане страны в Год единства народов России обращались к своей истории, выстраивали будущее.
Также российский лидер назвал общие ценности для всех россиян. По его словам, это любовь к семье и Родине, честность, забота о родителях.
Мероприятия в рамках Года народного единства укрепили связи между народами страны. Президент поручил продолжить начатые в этот год инициативы.
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