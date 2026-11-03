Фестиваль Владимира Спивакова «Формула гармонии» завершился в Дубне

Фестиваль «Формула гармонии. VI сезон» завершился 2 ноября в ДК «Мир» в Дубне. Его концерты посетили более 5 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Заключительную композицию «Воскресение Генделя» исполнили Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и Академический большой хор «Мастера хорового пения» под управлением Владимира Спивакова. Роль композитора исполнил народный артист России Виктор Вержбицкий, сольную партию — баритон Игорь Подоплелов, приглашенный солист Михайловского и Большого театров.

В программу вошли Оркестровая сюита № 3 Баха и фрагменты «Мессии» Генделя. Вечер завершили хор «Аллилуйя» и хорал Баха «Иисус, моя радость».

Фестиваль собрал зрителей из Дубны, Москвы, Подмосковья и других городов России. Один концерт провели бесплатно для учащихся и педагогов музыкальных школ. На сцену вышли 99 исполнителей, в том числе народные артисты России Николай Луганский и Виктор Вержбицкий, джазмен Вадим Эйленкриг, главный дирижер Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Арсентий Ткаченко, пианист Филипп Копачевский и актер театра «Модерн» Юрий Анпилогов.

В дневных концертах с оркестром выступили трое воспитанников Дубненской детской школы искусств. Шесть солистов «Виртуозов Москвы» провели мастер-классы по скрипке, альту и фортепиано для 19 учащихся из Дубны, Кимр и Талдомского округа.

Оркестр учредил фестиваль в 2021 году. Проект объединяет музыку и науку и проходит в наукоградах и закрытых городах. Ранее его принимали Пущино, Саров, Протвино, Мичуринск и Обнинск. Организатор — фонд поддержки камерного оркестра «Виртуозы Москвы», бессменный художественный руководитель — народный артист СССР, артист мира ЮНЕСКО и Герой Труда Российской Федерации Владимир Спиваков.

В Дубне фестиваль поддержали Президентский фонд культурных инициатив, НИЦ «Курчатовский институт», министерство культуры и туризма Московской области и администрация города.

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