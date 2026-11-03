В Истре выполнили план по трем направлениям благоустройства

Муниципальный округ Истра завершил запланированное обновление дворов, обустройство пешеходных маршрутов и ямочный ремонт «большими картами», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В округе привели в порядок шесть дворовых территорий. Рабочие обновили покрытие проездов и пешеходных зон, восстановили бордюры и парковочные зоны. Работы прошли под контролем областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Дворы благоустроили по следующим адресам: Дедовск, 1-я Волоколамская улица, дом 60/4; улица Красный Октябрь, дома 4, 5, 7, 8, 9; Истра, улица Ленина, дома 19, 21; деревня Бужарово, Центральная улица, дома 18, 17, 20, 3, 4; поселок Агрогородок, дома 1–5; деревня Павловское, дома 14–18.

Также в округе обустроили 26 пешеходных коммуникаций на востребованных маршрутах к домам, остановкам, образовательным учреждениям и другим социальным объектам. Работы охватили Истру, Дедовск, Новопетровское, Рождествено, Снегири, Павловское, Талицы, Кострово, поселок Гидроузла имени Куйбышева, микрорайон Восточный и деревню Черная.

План ямочного ремонта «большими картами» выполнен на 100%. Этот метод позволяет ремонтировать значительные участки покрытия там, где устранение повреждений отдельными латками нецелесообразно.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отметил, что муниципалитеты заранее оцифровали дефекты покрытия. По его словам, в прошлом году регион перевыполнил план на 30% и отремонтировал около 400 дворов. В этом году планируется обновить свыше 420 территорий общей площадью более 667 тыс. кв. м, включая проезды, тротуары и дорожки у домов.

Адресный перечень благоустройства на текущий год опубликован на сайте министерства.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.