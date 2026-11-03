Политолог Александр Перенджиев связал недовольство Каи Каллас приглашением Владимира Путина на саммит G20 в Майами с риском провокаций, сообщает aif.ru .

Доцент Российского экономического университета имени Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев заявил, что Евросоюз и глава его дипломатии Кая Каллас продолжают попытки провокаций перед саммитом.

«Америка не продемонстрировала пока четких гарантий, что все риски будут нивелированы. Если США дают Каллас языком молоть, то это еще один маркер того, что будут провокации», — сказал Перенджиев.

Политолог отметил, что на двусторонней встрече система безопасности обозначена более четко. Он также подчеркнул важность соответствия протокола статусу президента и России в мировой политике. По его словам, Кремль пока официально не сообщал, согласился ли Путин посетить саммит или отказался от поездки.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла недовольство Каллас приглашением Путина. Она сравнила главу евродипломатии с пугалом в саду Евросоюза, которое наводит страх глупыми заявлениями.

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