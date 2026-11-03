В Подмосковье начали зимние инструктажи для водителей водоканалов

Водители водоканалов Московской области проходят сезонные инструктажи по эксплуатации транспорта в осенне-зимних условиях. Занятия помогают повысить безопасность движения и обеспечить оперативный выезд аварийных бригад, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На предприятиях водоканалов Подмосковья проводят сезонные инструктажи для водителей. Особое внимание уделяют действиям при плохой видимости, на скользком покрытии, во время снегопадов и резких перепадов температур. Эти условия влияют на безопасность движения и скорость выезда аварийных бригад.

Инструктажи уже прошли в Орехово-Зуеве, Лосино-Петровском, Шатуре, Электростали, Богородском и Павлово-Посадском округах, Воскресенске, Чехове, Щелкове, Сергиевом Посаде и Подольске.

В занятиях участвуют инспекторы ГИБДД муниципалитетов. Они дают практические рекомендации по выбору скорости, соблюдению дистанции, маневрированию на скользкой дороге и действиям при вынужденной остановке в сложных погодных условиях.

Регулярные инструктажи помогают снизить дорожные риски и обеспечить бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры в неблагоприятную погоду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.