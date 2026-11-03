Джонни Депп рассказал, вернется ли к роли Джека Воробья

Голливудский актер Джонни Депп назвал условие для возвращения во франшизу «Пираты Карибского моря» в роли капитана Джека Воробья, сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на Entertainment Tonight.

В своем интервью Депп отметил, что готов снова сыграть роль пирата, если это поможет достойно закончить франшизу. Он хочет помочь проекту «завершиться на более позитивной ноте».

Депп не подтвердил свое участие в шестом фильме франшизы, который готовит студия Disney, но подчеркнул, что был бы не прочь снова поработать с продюсером серии Джерри Брукхаймером. По словам актера, они хорошо дружат.

Ранее Брукхаймер сообщил, что работа над сценарием новой части «Пиратов Карибского моря» уже идет. Disney обсуждает с Деппом его участие в съемках.

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