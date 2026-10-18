Джонни Депп может снова сыграть Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»

Голливудский актер Джонни Депп может вернуться к образу капитана Джека Воробья: студия Disney обсуждает с актером его участие в очередной части «Пиратов Карибского моря». О переговорах сообщает Daily Mail, а подтверждает их продюсер франшизы Джерри Брукхаймер, пишет SUPER .

По его словам, работа над сценарием уже идет, и создатели рассчитывают довести проект до съемок. Брукхаймер признает, что бренд во многом держится на культовом герое Деппа, а интерес зрителей к продолжению без него остается неясным.

По данным инсайдеров, съемки долгожданной картины с участием актера могут начаться уже в 2027 году.

Помимо «Пиратов», Депп востребован и в других проектах: он получил главную роль в рождественском блокбастере «Эбенезер» от Paramount и в триллере Day Drinker от Lionsgate.

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