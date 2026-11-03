В Орехово-Зуеве завершается капремонт спортшколы «Феникс»

В Орехово-Зуевском городском округе по Народной программе «Единой России» идет капитальный ремонт спортивной школы «Феникс». Готовность объекта превышает 86% — на площадке ежедневно работают около 60 строителей, завершить ремонт планируют до конца года, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Особое внимание уделили обновлению бассейна. После реконструкции он сможет работать круглый год: здесь обустроят две чаши, установят современные системы фильтрации, очистки и подогрева воды, а также полностью обновят раздевалки и душевые. В ближайшее время начнется поставка нового инвентаря, включая бросковые кольца, боксерские ринги и груши.

«Родители воспитанников довольны проделанной работой. В нашей школе занимается много ребят, и многие добиваются высоких результатов. Благодаря Народной программе мы вошли в число объектов капремонта, а это новый шаг вперед для наших спортсменов», — сказал директор спортивной школы «Феникс» Алексей Чуков.

Ход реконструкции находится под постоянным партийным и родительским контролем. Секретарь местного отделения «Единой России», депутат Госдумы Геннадий Панин вместе с директором школы и родителями воспитанников оценил качество выполняемых работ.

«Отделочные работы находятся на финальной стадии. Уже начинают монтировать специализированное оборудование для залов, в частности кольца с электроподъемниками. Подрядчик заверяет, что до конца ноября закончит основные работы в обоих зданиях и приведет в порядок территорию», — отметил Геннадий Панин.

Спортивная школа «Феникс» работает с 1960-х годов. Спортивный зал был построен в 1969 году, а корпус с бассейном — в 1985-м. За это время здесь воспитали 6 мастеров спорта и 11 кандидатов в мастера.

По народной программе «Единой России» в округе строят пристройку к «Ликино-Дулевскому лицею» на 550 мест и обновляют городской парк в Орехово-Зуеве — ему больше 100 лет.

В Подмосковье за пять лет по Народной программе «Единой России» построено 113 новых спортивных объектов, а доля жителей, регулярно занимающихся спортом, выросла на 30%. В планах новой Народной программы на ближайшие пять лет — построить еще более 50 спортивных комплексов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.