В Наро-Фоминске обновляют спортплощадку на Профсоюзной улице

Спортивную площадку возле дома № 20 на Профсоюзной улице в Наро-Фоминске приводят в порядок с учетом пожеланий жителей. Рабочие уже покрасили спортивные элементы и очистили территорию от мусора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ближайшие дни благоустройство спортивной площадки возле дома № 20 на Профсоюзной улице продолжится. На теннисном столе установят сетку, также планируют покрасить вешала для белья.

Другой стол, вокруг которого часто собирались шумные компании, демонтируют. Это должно сделать пространство более комфортным для жителей.

Ранее горожане в официальных соцсетях территориального управления выразили опасения, что площадку полностью уберут. Директор МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» Сергей Аркушин опроверг эту информацию.

«Ранее в официальных соцсетях территориального управления появилось обращение от жителей о том, что площадку планируют спилить. Сообщаем: эти сведения неверные», — подчеркнул он.

Площадку не ликвидируют, а обновляют с учетом пожеланий местных жителей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.