Глава Ступина проверил строительство котельной в поселке Михнево

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских 2 ноября проверил строительство котельной мощностью 27 МВт и модернизацию теплосетей в поселке Михнево. Новый источник уже отапливает около десяти домов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На новой котельной завершили внутренние работы и установили пять котлов. Два из них работают в режиме пусконаладки. Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских осмотрел объект и оценил ход обновления системы теплоснабжения поселка.

Подключение перспективных участков теплосетей планируют завершить к середине ноября, чтобы свести к минимуму отключения потребителей. После сварочных работ специалисты проведут промывку и гидравлические испытания, затем начнут поэтапный ввод сетей в эксплуатацию. Тепло будут подавать последовательно по четырем направлениям, контролируя и оперативно регулируя работу системы.

«В Михнево продолжается модернизация системы теплоснабжения. Мы уходим от старых котельных. На новой котельной мощностью 27 МВт внутренние работы полностью завершены. Около десяти домов получают тепло от нового источника. Когда завершим прокладку теплотрасс, объект заработает на полную мощность, и все потребители будут получать качественное теплоснабжение», — отметил Сергей Мужальских.

Прокладку трубопроводов и модернизацию сетей ведут несколько подрядчиков. Один из них завершает прокладку сетей и демонтаж временных зимних байпасов. Он также начал восстанавливать благоустройство — эти работы продолжатся при благоприятной погоде.

Другая организация строит сложный участок теплотрассы протяженностью от двух до трех километров. Проект включает семь переходов через автодороги и 14 тепловых камер. Более половины участка уже ввели в эксплуатацию.

По словам главы округа, систему теплоснабжения Михнево планируют полностью обновить к 2027 году. Перевод многоквартирных домов на новую котельную позволит повысить надежность и стабильность подачи тепла и постепенно вывести из эксплуатации устаревшие источники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.