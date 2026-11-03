Ветераны из Можайска приняли участие в форуме «Абилимпикс 2026»

Делегацию возглавила социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова. Главной темой диалога стало обсуждение того, как найти силы двигаться вперед и что помогает не сдаваться.

Герой Российской Федерации Максим Бахарев, паралимпиец Ирек Зарипов, фигуристка Ирина Слуцкая и другие участники говорили о преодолении внутренних ограничений. Они отмечали, что человеку важно самому создать прочную основу, на которую можно опереться в жизни.

Педагоги, родители и дети Можайского округа заранее подготовили угощения для членов ассоциации ветеранов СВО. Ветераны Виталий Вяхирев и Максим Грабовский пообщались с заместителем министра обороны РФ, председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой и передали ей угощения в знак тепла и благодарности жителей.

Анна Цивилева поблагодарила ветеранов за подарок и отметила, что участие можайских бойцов в таких встречах помогает им адаптироваться и возвращаться к обычной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.