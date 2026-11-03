Антинаркотический месячник в Подмосковье объединил около 1 млн подростков

Около миллиона подростков приняли участие в ежегодном антинаркотическом месячнике, завершившемся в Московской области. Кампания была посвящена здоровому образу жизни и профилактике наркомании среди несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

За время месячника в Подмосковье провели около 18 тыс. мероприятий. Ключевым событием стала межведомственная акция «Здоровье — твое богатство», объединившая более 690 тыс. подростков.

В образовательных организациях прошли беседы, лекции, викторины, спортивные соревнования, конкурсы плакатов, рисунков, социальной рекламы и видеороликов. Мероприятия были направлены на духовно-нравственное развитие учащихся. Школьникам также показали анимационные и документальные фильмы о вреде наркомании и других пагубных привычек.

Во всех образовательных организациях области состоялись родительские собрания. Их целью было сформировать у родителей положительное отношение к участию детей в социально-психологическом тестировании и профилактических медицинских осмотрах.

Сотрудники ГУ МВД России по Московской области проводили профилактические рейды в местах массового досуга молодежи, посещали неблагополучные семьи и беседовали с несовершеннолетними, в том числе состоящими на учете.

Кампанию освещали в СМИ, на официальных сайтах, в социальных сетях и родительских чатах. Публикации в соцсетях набрали более 620 тыс. просмотров. Просветительская работа и взаимодействие с семьями и полицией помогли вовлечь подростков и родителей в профилактические мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.