Синоптик Шувалов: снег с дождем придет в Москву на этой неделе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал в Москве почти ежедневные осадки до конца рабочей недели. В основном это будет снег с дождем, сообщает RT .

Первые снежинки могут появиться в Москве уже во второй половине дня 3 ноября, уточнил Шувалов. Снег уже приближается к столичному региону.

«До конца рабочей недели в Москве будет глухая осенняя пора. Пасмурная погода с осадками и северо-западным ветром до 6—11 м/с. Температура ночью — около -5…0 °C и днем — до +1…+3 °C», — рассказал синоптик.

По прогнозу Шувалова, к концу рабочей недели атмосферное давление понизится до 742—743 мм рт. ст.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.