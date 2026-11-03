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Синоптик Шувалов: снег с дождем придет в Москву на этой неделе

Общество

Фото - © Медиасток.рф

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал в Москве почти ежедневные осадки до конца рабочей недели. В основном это будет снег с дождем, сообщает RT.

Первые снежинки могут появиться в Москве уже во второй половине дня 3 ноября, уточнил Шувалов. Снег уже приближается к столичному региону.

«До конца рабочей недели в Москве будет глухая осенняя пора. Пасмурная погода с осадками и северо-западным ветром до 6—11 м/с. Температура ночью — около -5…0 °C и днем — до +1…+3 °C», — рассказал синоптик.

По прогнозу Шувалова, к концу рабочей недели атмосферное давление понизится до 742—743 мм рт. ст.

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