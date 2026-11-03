20 учителей эвакуировались: школа загорелась в Дмитровском округе
Фото - © Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области
В Дмитровском округе произошел пожар в школе. Очаг возгорания уже локализовали, сообщили в ГУ МЧС России по Подмосковью.
Пожарным поступила информация о задымлении на чердачном помещении школы по адресу: Дмитровский округ, п. Деденево, ул. Советская, д. 1. Пожар был на площади 20 «квадратов». Его удалось локализовать.
Из здания школы самостоятельно эвакуировались 20 преподавателей. Учащихся в момент ЧП в школе не было.
Дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Дмитровскому округу устанавливают причины возгорания.
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