20 учителей эвакуировались: школа загорелась в Дмитровском округе

В Дмитровском округе произошел пожар в школе. Очаг возгорания уже локализовали, сообщили в ГУ МЧС России по Подмосковью.

Пожарным поступила информация о задымлении на чердачном помещении школы по адресу: Дмитровский округ, п. Деденево, ул. Советская, д. 1. Пожар был на площади 20 «квадратов». Его удалось локализовать.

Из здания школы самостоятельно эвакуировались 20 преподавателей. Учащихся в момент ЧП в школе не было.

Дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Дмитровскому округу устанавливают причины возгорания.

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