Собственники квартир могут перенести капремонт дома на более ранний срок

Собственники квартир могут добиться капремонта раньше срока из региональной программы. Порядок действий объяснил эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь, сообщает RT .

Если дом копит деньги на отдельном счете, собственники могут одобрить расходы и нанять строителей раньше при наличии нужной суммы. Если взносы поступают в общий региональный фонд, потребуется независимая экспертиза критического состояния конструкций. Заключение и решение собрания направляют в городскую комиссию, которая может перенести ремонт.

Общее собрание утверждает перечень работ и смету. Для решения нужны минимум две трети голосов от общего числа владельцев помещений. Ремонт оплачивают жильцы через ежемесячные взносы.

«Если собственники проигнорировали уведомление или не смогли набрать голоса, то в силу вступает ч. 6 ст. 189 ЖК России. В этом случае местная администрация принимает решение за них в соответствии с региональной программой», — пояснил Бондарь.

За результат отвечает заказчик — фонд или жилищное объединение. Гарантия составляет 5 лет, подрядчик должен устранять недостатки бесплатно. Трещины и протечки нужно зафиксировать актом с участием управляющей компании и оформить претензию. При отказе исправить брак можно обратиться в жилищную инспекцию или суд.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.