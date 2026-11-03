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Минтранс предложил запретить курьерам на самокатах ездить по тротуарам

Транспорт
Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Минтранс внес поправки в Правила дорожного движения, предусматривающие запрет выезда курьеров на самокатах на тротуары, сообщает «Наша Версия».

В министерстве отметили, что курьеры используют не только электросамокаты, но и мощные мопеды. При столкновении с таким транспортом пешеходы могут получить серьезные травмы.

По данным издания, ежегодно под колесами самокатчиков гибнут десятки пенсионеров и детей, тысячи человек попадают в больницы.

«Тротуар должен оставаться территорией пешеходов, а не полосой препятствий для скоростного транспорта. Новые ограничения давно назрели, но их эффективность будет зависеть не столько от формулировок ПДД, сколько от реального контроля за соблюдением правил и ответственности нарушителей», — заявил общественный деятель, издатель, полковник запаса Вячеслав Калинин.

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