Политолог: скандал с тайными тюрьмами может усилить влияние «Азова»* на Киев

По мнению Шатилова, скандал усилит раскол украинской элиты и сыграет на руку Москве. Бригада «Азов»*, по его оценке, может стать альтернативой власти Владимира Зеленского.

«Не думаю, что тема с неофициальными тюрьмами на Украине будет подниматься на предстоящих переговорах (ред. — в Абу-Даби). На мой взгляд, стороны будут обсуждать более фундаментальные вещи, и то в таком, как говорится, приблизительном или адресном ключе. Потому что пока непонятна история и с промежуточными выборами в Конгресс США, и с договоренностями, и вообще с ситуацией на Украине. То, что события на Борщаговке добавляют определенного привкуса тотального кризиса, это для украинской власти действительно так. И, конечно, фон для диалога в этом плане для России более благоприятен, чем до этого эпизода», — заключил Шатилов.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что неофициальные тюрьмы стали распространенным явлением на Украине. По его словам, Киев поручает их охрану военным формированиям.

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* Организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена.