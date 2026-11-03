В России могут закрыться до 3% фитнес-клубов в 2027 году

До 3% российских фитнес-клубов рискуют прекратить работу в 2027 году из-за роста расходов и замедления спроса. Такой прогноз дала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина, сообщает NEWS.ru .

По ее словам, этот сценарий возможен при сохранении нынешних экономических условий. Прежде всего рынок могут покинуть предприятия, чьи бизнес-модели больше не обеспечивают необходимую рентабельность. Рост затрат и снижение спроса затрудняют дальнейшую работу таких клубов.

С начала 2026 года в России открылось порядка 430 фитнес-объектов, около 190 закрылись. В третьем квартале число закрытий впервые превысило число открытий: 83 против 65. Силина связала риски для небольших объектов с арендными платежами, слабой загрузкой и узким кругом постоянных клиентов.

«С начала 2026 года расходная часть бюджета предприятий увеличилась на 29%, а маржинальность бизнеса в среднем по стране сократилась до 3–5%. Для части операторов дальнейшая работа в существующем формате становится экономически нецелесообразной. Наиболее уязвимыми окажутся клубы среднего ценового сегмента. Среди небольших фитнес-объектов площадью до 1 тыс. квадратных метров основные риски связаны с высокой арендной нагрузкой, недостаточной загруженностью и зависимостью от ограниченного числа постоянных клиентов», — заключила Силина.

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