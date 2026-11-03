В центре Москвы пошел снег

На видео видно, что снег сыплет с неба крупными хлопьями и тает, как только касается земли. Ранее синоптики предупреждали жителей и гостей российской столице о том, что 3 ноября в Московском регионе ожидается первый снег.

Также снег порадовал жителей Подмосковья. Пользователи Сети делились кадрами с первым снегом и радовались осадкам.

Ранее Главный специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в Подмосковье ожидается первая гололедица.

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