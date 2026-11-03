В центре Москвы пошел снег
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Днем 3 ноября в Красносельском районе Москвы пошел снег. Соответствующие кадры в редакцию РИАМО прислали читатели.
На видео видно, что снег сыплет с неба крупными хлопьями и тает, как только касается земли. Ранее синоптики предупреждали жителей и гостей российской столице о том, что 3 ноября в Московском регионе ожидается первый снег.
Также снег порадовал жителей Подмосковья. Пользователи Сети делились кадрами с первым снегом и радовались осадкам.
Ранее Главный специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в Подмосковье ожидается первая гололедица.
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