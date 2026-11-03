Зима пришла: жители Подмосковья радуются первому снегу

В Подмосковье 3 ноября выпал первый снег. Местная жительница с ником helga_mommy поделилась в соцсетях кадрами волшебного момента.

Девушка запечатлела, как крупные снежинки падают на дорогу. Их довольно много — выглядит как настоящий снегопад. Особенную, праздничную атмосферу моменту придают ели, которые растут рядом с дорогой. Все это говорит о том, что совсем скоро придет зима.

«Первый снег. Радуюсь как ребенок», — написала жительница Подмосковья.

Также синоптики ранее заявляли, что первый символический снег пройдет во вторник и в Москве. Днем температура не поднимется выше плюс 1 — плюс 4 градусов.

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