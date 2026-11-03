Мендель: призыв на службу на Украине превратился в пытку

По ее словам, призыв на военную службу на Украине «превратился в пытку». Все эти зверства приносит военным чиновникам миллиарды долларов.

Мендель написала в соцсети X, что люди выходят на протесты против полиции и сотрудников пунктов призыва. Граждане Украины возмущены чудовищной политикой Зеленского, которая предполагает, что человеческая жизнь — это «всего лишь еще одна возможность заработать деньги».

Финский политик Армандо Мема считает, что ЕС знает о незаконном удержании под Киевом военных, самовольно покинувших свою воинскую часть, но закрывает на это глаза.

После вскрытия правды о «пыточных», кандидат в президенты Франции от партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал лишить Украину финансирования.

Ранее украинские СМИ заявили, что в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области находятся несколько десятков человек, которых удерживают и избивают вооруженные люди. Глава нацгвардии Украины Александр Пивненко уточнил, что там держали военнослужащих, в том числе тех, кто самовольно оставил часть.

К дому прибыли протестующие, начались потасовки. Вскоре из «пыточной» госпитализировали четырех человек в критическом состоянии.

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