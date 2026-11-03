Приокско-Террасный заповедник принимает поздравления с профессиональным праздником

Приокско-Террасный заповедник в Подмосковье 3 ноября отмечает Международный день биосферных заповедников вместе с другими природными резерватами, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Международный день биосферных заповедников отмечают 3 ноября. Такие особо охраняемые природные территории создают по международным и национальным программам под эгидой ЮНЕСКО для сохранения экосистем и генофонда региона, изучения и мониторинга природной среды. В России их 48, включая Приокско-Террасный заповедник в Подмосковье.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что Приокско-Террасный — самый маленький из подобных заповедников: его площадь составляет менее 5 тыс. гектаров. При этом здесь произрастает 913 видов сосудистых растений, обитает 153 вида птиц и 57 видов млекопитающих. Главная достопримечательность — зубр, для поддержания популяции которого, по словам министра, создали заповедник.

«Поздравляем коллег по заповедному делу с праздником и желаем успехов в научной и природоохранной работе», — сказал Тихон Фирсов.

Для посетителей сотрудники заповедника создали три экологических маршрута: «Дорога к зубрам», экопарк «Дерево-Дом» и экотропу «Сквозь листву».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.