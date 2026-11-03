Главным переговорщиком от РФ в Абу-Даби станет Мединский — Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главным представителем от страны на трехсторонних переговорах в Абу-Даби станет помощник главы государства Владимир Мединский, сообщает ТАСС .

«Что касается главного переговорщика с российской стороны, напомню вам заявление президента, им остается мой коллега Мединский», — сообщил Песков журналистам.

Также официальный представитель Кремля подтвердил информацию о том, что переговоры между Россией и Украиной, в которых примут участие США, состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби.

Все участники трехсторонних переговоров регулярно докладывают президенту России Владимиру Путину обстановку и получают от него инструкции.

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