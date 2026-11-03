В Одинцове провели проверку спецтехники к зиме
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В рамках мероприятий по подготовке к осенне‑зимнему периоду в Одинцовском городском округе специалисты Министерства ЖКХ Московской области провели выездное смотр автопарка водоканала на предмет готовности к сезону пиковых нагрузок. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Задача — инвентаризировать технику и выявить неисправную, чтобы сократить время реагирования на внештатные ситуации.
Специалисты водоканала предварительно провели техобслуживание комбинированной, каналопромывочной и илососной техники.
В чек лист проверки входит:
- наличие документации;
- укомплектованность складов запасными частями и материалами;
- работоспособность шасси спецтехники и ее оборудования — герметичность цистерн, гидравлику;
- комплектность оборудования и инструментов;
- наличие контракта на поставку топлива.
Особое внимание в ходе смотра уделили техническому состоянию дизельных генераторов, которые помогут быстро запитать водозаборные узлы и канализационно-насосные станции в случае отключения электроснабжения, автотранспорту, задействованному для ликвидации внештатных ситуаций и доставки ремонтных бригад на объекты.
Всего в Подмосковье проверят 430 аварийных бригад и свыше 1 500 единиц спецтехники.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.