В Одинцове провели проверку спецтехники к зиме

В рамках мероприятий по подготовке к осенне‑зимнему периоду в Одинцовском городском округе специалисты Министерства ЖКХ Московской области провели выездное смотр автопарка водоканала на предмет готовности к сезону пиковых нагрузок. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Задача — инвентаризировать технику и выявить неисправную, чтобы сократить время реагирования на внештатные ситуации.

Специалисты водоканала предварительно провели техобслуживание комбинированной, каналопромывочной и илососной техники.

В чек лист проверки входит:

наличие документации;

укомплектованность складов запасными частями и материалами;

работоспособность шасси спецтехники и ее оборудования — герметичность цистерн, гидравлику;

комплектность оборудования и инструментов;

наличие контракта на поставку топлива.

Особое внимание в ходе смотра уделили техническому состоянию дизельных генераторов, которые помогут быстро запитать водозаборные узлы и канализационно-насосные станции в случае отключения электроснабжения, автотранспорту, задействованному для ликвидации внештатных ситуаций и доставки ремонтных бригад на объекты.

Всего в Подмосковье проверят 430 аварийных бригад и свыше 1 500 единиц спецтехники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.