В Егорьевске газифицировали три деревни

Мособлгаз построил сети в трех деревнях Егорьевска по региональной программе газификации. Новая инфраструктура оформлена и принята в эксплуатацию. Теперь программа социальной газификации обеспечивает бесплатное подведение газопроводов к границам участков жителей. В домах начались пуски газа.

Первым абонентом в Сабанино стал Виктор Егорович. В начале 2025 года он наблюдал за газификацией деревни из окна своего дома, а затем с волнением встречал газовиков, приехавших подключать газ.

«Живем здесь 20 лет, все время отапливались печкой. Купить дрова на отопительный сезон — это 50 тысяч рублей. Когда потеплее, один раз дом протапливаешь, в морозы — два раза в день. Если честно, пока даже не верится, что будем жить без печки!» — поделился мужчина.

В Бормусово одним из первых подключили дом супругов Людмилы и Михаила. Заявку подал их сын. Семейному дому не меньше 100 лет. Его обновили, отремонтировали и надстроили второй этаж. Раньше две печи не обеспечивали достаточно тепла. После запуска газового котла и подключения батарей в комнатах стало значительно теплее.

Ранее сообщалось о газификации села Куплиям в муниципальном округе Егорьевск. Мособлгаз также построил там сети по региональной программе. Первые пуски газа начались в октябре, сейчас к нему подключены 13 домовладений.

Для бесплатного подведения газовых сетей к участку необходимо подать заявку. Дом и земельный участок должны быть официально зарегистрированы и находиться в населенном пункте с действующей газораспределительной сетью.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.