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Синоптик Позднякова предупредила о попадании Подмосковья в зону гололеда

Общество

Фото - © Медиасток.рф

Главный специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале предупредила, что 4 ноября Московская область попадет в зону гололедных явлений — в прогнозах уже появился зимний термин «гололедица».

По ее словам, поздние осенние туманы нередко становятся причиной формирования гололеда: выпадающая из туманов морось или небольшие осадки при соприкосновении с остывшей земной поверхностью превращаются в тонкую ледяную пленку.

Минувшей ночью такой гололед был отмечен в Нижегородской области и Мордовии.

Синоптик отметила, что гололедица потребует от водителей особой внимательности. На поворотах следует сбавлять скорость и не допускать аварийных ситуаций. Любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.

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