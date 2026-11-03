Сергиево-Посадская больница собирает отзывы пациентов с помощью робота

Электронный помощник Сергиево-Посадской больницы звонит пациентам с номера +7 (999) 277-25-52, чтобы узнать их мнение о медицинской помощи. Сервис работает с 2024 года и не запрашивает персональные или банковские данные, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Робот Сергиево-Посадской больницы спрашивает пациентов о работе врачей и другого медперсонала, а также об условиях в стационаре. Ответы посетивших стационар заносят в таблицу, качество помощи оценивают по шкале от 1 до 5. Результаты используют для анализа и улучшения работы отделений.

Помощник также может уточнить планы посещения приема, пригласить на диспансеризацию или вакцинацию и сообщить новости здравоохранения. У недавно сдавших анализы пациентов он выясняет согласие на внесение результатов в диспансерную карту. Ответ видит ответственный сотрудник: в зависимости от него данные вносят в карту или нет.

«Никакую персональную информацию робот спрашивать не станет», — пояснила начальник информационного отдела Сергиево-Посадской больницы Елена Ермакова.

Помощник не запрашивает номера СНИЛС, полиса, банковских карт или счетов. Сейчас с ним соглашается пообщаться около трети респондентов. Больница знакомит жителей с сервисом, поскольку незнакомый номер может вызывать настороженность.

Номер +7 (999) 277-25-52 также принадлежит справочной больницы. Задать вопросы можно в будние дни с 8:00 до 17:00.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.