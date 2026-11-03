Участковый из Одинцова участвовал в финале конкурса «Народный участковый»

Старший участковый уполномоченный Голицынского отдела УМВД России по Одинцовскому городскому округу Сергей Алексеевич Зацаринный вышел в финал конкурса после победы на региональном этапе.

Капитану 35 лет, почти 15 из них он служит в органах внутренних дел. На его участке проживают 1,4 тыс. человек в 19 индивидуальных и 20 многоквартирных домах. За время службы участковый раскрыл все 15 преступлений, произошедших на его территории, рассмотрел 245 жалоб и заявлений, выявил 52 административных правонарушения. На профилактическом учете состоят девять человек.

Зацаринный проводит в школе уроки патриотического воспитания и систематически оказывает гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. В свободное время он увлекается морской аквариумистикой и проводит время с супругой и маленьким сыном.

Финал прошел на базе Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. Победители региональных этапов из 83 субъектов Российской Федерации участвовали в испытаниях в течение трех дней.

Победитель получит автомобиль УАЗ «Патриот», обладатели второго и третьего мест — ценные призы. Всех финалистов наградят почетными грамотами министра внутренних дел РФ, генерала полиции РФ Владимира Колокольцева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.