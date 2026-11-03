В Волоколамске завершили ремонт 39 подъездов по программе «Мой подъезд»

Ремонт 39 подъездов по губернаторской программе «Мой подъезд» завершили в Волоколамском городском округе, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В подъездах обновили входные группы, отремонтировали стены, потолки и полы, восстановили плиточное покрытие. Также заменили почтовые ящики и осветительные приборы, обновили или установили новые окна.

Программа «Мой подъезд» стартовала в 2016 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Она предполагает добровольное и активное участие жителей: собственники сами решают, нужен ли ремонт, могут предложить дизайн-проект, выбрать оттенки стен и оформление входной группы.

Для включения подъезда в план ремонта жильцам необходимо принять решение на общем собрании собственников. Вместе с управляющей организацией они определяют перечень, сроки и стоимость работ, выбирают цветовое оформление, тип освещения и дизайн входной группы. Жители также участвуют в приемке выполненных работ.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что в 2026 году по программе «Мой подъезд» планируют отремонтировать 3 095 подъездов региона. Сотрудники министерства контролируют график работ на всех этапах.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.