Дом на 3 семьи полыхает в московской Щербинке — видео

Днем 3 ноября в Сети появилось видео с места пожара в частном доме на три семьи, расположенном в московской Щербинке. На опубликованных кадрах в Telegram-канале «Щербинка Новости» видно, что крыша жилья полностью охвачена пламенем.

Предварительно известно, что территориально горящий дом расположен на пересечении улиц Красной и Колхозной. На месте происшествия уже работают спасатели.

На опубликованных кадрах видно, что над домом клубится черный густой дым, который вырывается из-под крыши строения вместе с языками пламени. Также слышен треск горящего шифера.

Рядом с местом пожара находится три бригады скорой помощи.

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