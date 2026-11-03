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Столб дыма над трассой: грузовик загорелся на внешней стороне МКАД — видео

Происшествия
0:09

Огонь охватил грузовик на 57-м километре МКАД на внешней стороне, сообщает «Осторожно, Москва».

Очевидцы публикуют кадры с места происшествия. Судя по ним, над горящим грузовиком вверх поднимается огромный столб серого дыма. Саму пострадавшую машину за ним практически не видно.

Предварительно, сначала возгорание охватило кабину грузовика. Водитель успел покинуть ее.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС. Информация о пострадавших уточняется.

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