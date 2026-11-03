В Ступине открыли новую подстанцию скорой помощи

Новая подстанция скорой медицинской помощи начала работу 2 ноября в поселке Михнево городского округа Ступино. Она позволит сократить время доезда бригад к жителям поселка и соседних населенных пунктов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Двухэтажное здание подстанции занимает 1,4 тыс. кв. м. В нем оборудовали диспетчерскую, комнаты отдыха сотрудников, столовую и учебный класс для занятий и отработки профессиональных навыков медиков. На территории расположены автомойка, гараж и ремонтные боксы.

Ранее в поселке работал Михневский пост Ступинской подстанции скорой помощи. В Михневе живут более 11,3 тыс. человек, находится одноименная железнодорожная станция. Рядом проходят оживленные трассы М-4 «Дон» и Каширское шоссе.

«На службу скорой помощи круглосуточно ложится высокая нагрузка. Бригады должны быть обеспечены не только современным диагностическим и терапевтическим оборудованием, но и комфортными условиями для несения дежурств. Этому и послужит новая подстанция в поселке Михнево», — отметил на открытии главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Егоров.

Он добавил, что новая подстанция позволит значительно сократить время доезда на вызовы и быстрее оказывать помощь жителям Михнева и прилегающих населенных пунктов.

В открытии также приняли участие глава городского округа Ступино Сергей Мужальских, представители депутатского корпуса и регионального Минздрава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.