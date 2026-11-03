«Не гигантский компьютер с рубильником»: эксперт опроверг шатдаун интернета

За одну кибератаку нарушить работу банков и устроить глобальный шатдаун Сети не получится, заявил РИАМО эксперт по информационной безопасности, заместитель генерального директора ООО «Айтуби» Илья Рыбальченко.

Уже некоторое время активно обсуждается новость, что вскоре глобальный интернет накроется. Цифровой апокалипсис пророчат на 17 ноября. Автор публикации призывает запасаться провизией, питьевой водой и всем необходимым. Якобы Сеть может упасть на три месяца, а вместе с ней банки и остальная привычная инфраструктура.

«Интернет — это не гигантский компьютер с одним рубильником, а огромная сеть сетей: провайдеры, дата-центры, кабели, маршрутизаторы и платформы, распределенные по всему миру. Поэтому одновременно „обнулить“ банки разных стран, а затем выключить весь интернет на три месяца одной кибератакой практически невозможно», — рассказал Рыбальченко.

Однако он отметил, что масштабные сбои реальны: могут «падать» крупные сервисы, банки и даже связность отдельных регионов. Но пожар в одном квартале еще не означает, что сгорит весь город.

«Суверенный интернет — не единственная и не волшебная защита. Национальная инфраструктура способна сохранить работу внутренних сервисов при внешних проблемах, однако сама остается уязвимой для атак, ошибок и технических аварий», — добавил специалист.

Он отметил, что реальная устойчивость достигается резервированием. Для этого требуются независимые каналы связи, дублирование данных, автономные копии, разные поставщики и отработанные сценарии восстановления.

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