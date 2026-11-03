В Дагестане призвали смягчить наказание за убийства из кровной мести

По словам женщины, кровная месть — это «способ восстановления социальной справедливости и метод защиты чести и достоинства». Она предложила перестать считать убийства на этой почве отягчающим обстоятельством.

Также профессор утверждает, что кровная месть играет особую роль в некоторых регионах. Однако в СПЧ выступили против ее инициативы. Там отметили, что убийство из кровной мести сделали особо тяжким деянием, чтобы уменьшить число преступлений и оставить это явление в прошлом, как элемент Средневековья.

Согласно законодательству, за убийство из кровной мести дают от 8 до 20лет колонии или пожизненное.

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