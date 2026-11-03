Колледж «Подмосковье» провел мероприятия ко Дню народного единства

Студенты колледжа «Подмосковье» в Клину, Солнечногорске, Лобне и Химках приняли участие в тематических мероприятиях в преддверии Дня народного единства, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В колледже «Подмосковье» провели мероприятия, посвященные уважению к многообразию народов и традиций России. Программа объединила студентов в Клину, Солнечногорске, Лобне и Химках.

Участники проверили знания по истории, культуре и географии страны на интеллектуальных квизах «Символы России» и викторинах «Мой народ, мой регион в большой семье России». Также состоялись диалоговые площадки «Сильная нация — единая страна: наш выбор сегодня» и круглые столы «Экономика как опора единства страны».

В колледже отметили, что День народного единства — повод напомнить о важности взаимопонимания и уважения между представителями разных этнических групп и конфессий, живущими в России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.