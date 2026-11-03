Мособлгаз опубликовал график работы офисов филиала «Запад» на 3–5 ноября

Офисы филиала «Запад» Мособлгаза 4 ноября будут закрыты в связи с Днем народного единства. На 3 и 5 ноября установлен отдельный график приема клиентов, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Центральный офис обслуживания клиентов в Одинцове (Транспортный проезд, д. 5) 3 ноября работает с 09:00 до 18:00, 5 ноября — с 09:00 до 19:00.

Подразделения в следующих городах принимают клиентов 3 ноября с 08:00 до 16:00, 5 ноября — с 08:00 до 17:00: — Можайск, ул. 1-я Железнодорожная, д. 61, 1-й этаж; — Руза, мкр. Северный, д. 8, 1-й этаж; — Звенигород, Нахабинское шоссе, д. 5; — Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 13; — Апрелевка, ул. Островского, д. 3, 1-й этаж; — Истра, ул. Рабочая, д. 72, 1-й этаж; — Волоколамск, ул. Садовая, д. 1.

В подразделении в Кубинке (Наро-Фоминское шоссе, д. 28А) 3 и 5 ноября — неприемные дни. 4 ноября все перечисленные офисы закрыты.

Мособлгаз просит абонентов учитывать праздничный график и уточнять режим работы перед посещением. Общий телефон указанных подразделений: +7 (498) 690-43-04, добавочные 090–31, 070–11. Бесплатная горячая линия: +7 (800) 200-24-09.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.