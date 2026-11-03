В Ступине подключили к газу 3 тыс домов по социальной газификации

Дом семьи Минаевых в деревне Старая Кашира стал трехтысячным, подключенным к газу в городском округе Ступино с начала президентского проекта социальной газификации, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Мособлгаз подключил дом семьи Минаевых в деревне Старая Кашира по программе социальной газификации. Алексей, Екатерина, их четырехлетний сын Лев и кот Мартин в ближайшее время смогут переехать в новое жилье. Тепло и горячую воду обеспечит газовый двухконтурный котел.

«Подали заявку, когда начали чистовую отделку дома. Через полгода в наш дом пришел газ. С газом теперь у нас есть и горячая вода, и тепло. Жить будет гораздо приятнее и комфортнее», — рассказал Алексей.

Заявку на участие в программе можно подать через интерактивную карту газификации на сайте Мособлгаза. Жители всех газифицированных населенных пунктов могут бесплатно подвести газ до границ участков. Главное условие — дом должен быть зарегистрирован.

После подачи заявки можно онлайн отслеживать статусы работ и подписывать необходимые документы. «Газовый маршрут» разделен на три блока: работы до границ участка, работы внутри участка и пуск газа в оборудование. В каждом блоке выделены конкретные этапы, статусы которых обновляются автоматически. Такая система помогает заявителям понимать процесс подключения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.