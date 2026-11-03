Газовые участковые проведут более 20 встреч на западе Подмосковья

Газовые участковые в ноябре 2026 года встретятся с жителями шести городских округов на западе Московской области. Всего запланировано более 20 встреч, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Специалисты Мособлгаза в ноябре 2026 года проведут более 20 встреч с жителями на западе Подмосковья.

Встречи запланированы в Истринском, Можайском, Одинцовском, Наро-Фоминском, Волоколамском и Рузском городских округах. Они также охватят территории, прилегающие к Одинцовскому округу, и Лотошинский район.

Газовые участковые проконсультируют жителей по вопросам эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Специалисты разъяснят порядок заключения договоров на техническое обслуживание и ответят на индивидуальные обращения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.